ORF 1 10:05 bis 11:45 Drama Roller Girl USA 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mitreißend unterhaltsames Coming-of-Age-Abenteuer und gelungenes Regiedebüt von Drew Barrymore. Ellen Page ('Freeheld: Jede Liebe ist gleich', 'Juno') startet auf Roller-Skates voll durch und lässt ihr ödes Kleinstadtleben mit langweiligen Schönheitswettbewerben gerne hinter sich. Nur - wie bringt sie ihren Eltern bei, dass sie mehr Action braucht als andere? Die 17-jährige Bliss ist vom texanischen Kleinstadtleben zutiefst gelangweilt. Beim Besuch eines Rollerderbys in Austin ergreift sie die Chance, dem biederen Alltagstrott zu entfliehen. Sie lernt die Spielerin "Maggie Mayhem" kennen und tritt kurzerhand deren Team unter dem Pseudonym "Babe Ruthless" bei. Und tatsächlich ist Bliss auf Rollschuhen unschlagbar schnell. Ihr sportliches Abenteuer hält sie zunächst vor ihren Eltern geheim. Begeistert setzt sie alles aufs Spiel und landet im Nu in der Zwickmühle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Page (Bliss Cavendar) Marcia Gay Harden (Brooke Cavendar) Sarah Habel (Corbi) Shannon Eagen (Amber) Edward Austin Kelly (Pageant Coordinator) Mary Callaghan Lynch (Val) Jimmy Fallon ('Hot Tub' Johnny Rocket) Originaltitel: Whip It Regie: Drew Barrymore Drehbuch: Shauna Cross Musik: The Section Quartet Altersempfehlung: ab 12