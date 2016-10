ORF 1 02:40 bis 03:25 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Sterne in der Wüste CDN 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Team One wird zu einem Banküberfall gerufen. Dabei entdecken sie, dass zwei Teenager an den Überfall beteiligt sind. Der Anführer der Bande hat sich darauf spezialisert, obdachlose Teenager von der Straße zu holen und zu Verbrechern zu machen. Als Sarah den Kontakt zu Jules abbricht, steht sie in Gefahr, das nächste Opfer des Anführers zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Clé Bennett (Raf Rousseau) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Originaltitel: Flashpoint Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Adam Barken Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 161 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 96 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 71 Min.