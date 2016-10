ORF 1 20:15 bis 21:05 Dokusoap Undercover Boss Saubermacher A 2016 Stereo 16:9 Merken Diese Woche ist er der Undercover Boss: Ralf Mittermayr. Der Vorstand des führenden privaten Entsorgungsunternehmens Österreichs Saubermacher macht als Probearbeiter atemberaubende Erfahrungen. Riesige Müllberge warten auf den Undercover Boss und die größte Herausforderung: Senkgruben auspumpen. Nase zu und durch!Der erste Einsatz führt den Boss auf eine Mülldeponie zu Vorarbeiter Kurt. Ein kräftiger Mann mit kräftigen Worten, die da gleich auch auf den Undercover Boss niederdonnern. Die erste Lektion: zimperlich darf man hier nicht sein.Den nächsten Tag der Undercover Mission verbringt Ralf mit einem Müllwagenfahrer. Doch für Mitarbeiter Werner bedeutet die Einschulung am Ende nur eines: Überstunden. Der Undercover Boss ist nicht der Schnellste, deshalb gilt es, die Zeit wieder aufzuholen.Vorarbeiterin Zorica führt auf ihrem Müllplatz ein strenges Regime. Sie ist keine Frau der leisen Töne. Das Aufwärmprogramm: Kübel stemmen und verladen. Schwieriger wird es für Undercover Boss Ralf beim Kehren. Ein Kinderspiel, sollte man meinen, aber leider nur fast.Lehrmeister Dominik führt den Undercover Boss in den Abgrund. Ob er dafür den richtigen Riecher hat? Oder hat er doch vorzeitig die Nase voll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Boss