ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Irgendwie verlobt USA 2014 2016-10-14 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Howard und Bernadette stehen anstrengende Wochen mit einem schwierigen Pflegling bevor. Durch Howards Verschulden hat sich seine Mutter das Bein gebrochen und muss die nächsten Monate das Bett hüten. Indes schlittert Penny in eine Krise, als sie aufgrund künstlerischer Differenzen ihre Rolle als Gorilla Girl einbüßt. Sie beginnt nicht nur ihre Berufswahl zu hinterfragen, auch die Bezieung zu Leonard steht plötzlich auf der Kippe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6