ORF 1 16:45 bis 17:10 Comedyserie How I Met Your Mother Der Lückenfüller USA 2008 2016-10-14 14:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ted und Stella sind bereits seit zwei Monaten zusammen, hatten aber noch keinen Sex. Stella, die seit fünf Jahren keinen Sex hatte, und Ted wollen es nun miteinander versuchen, allerdings bekommt Ted Angst, dass er ihre Erwartungen nicht erfüllen kann. Und so blasen sie das gemeinsame Wochenende in einem Hotel ab und Ted lernt stattdessen Stellas Tochter Lucy kennen. Barney befindet sich auf der Suche nach einem neuen "Bro", was sich als gar nicht so einfach darstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Sarah Chalke (Stella Zinman) Will Forte (Randy) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jamie Rhonheimer Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12