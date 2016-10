ORF 1 14:35 bis 15:00 Comedyserie How I Met Your Mother Die Ziege USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nachdem Barney und Robin die Nacht miteinander verbracht haben, beschließen die beiden, niemandem etwas davon zu erzählen. Doch Barney hat große Probleme, sich in Teds Nähe unauffällig zu verhalten. Schließlich hat er gegen den von ihm oft zitierten "Bro-Kodex" verstoßen, der besagt, dass man niemals etwas mit der Ex-Freundin eines Kumpels anfangen darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Ian Abercrombie (Ben Franklin) Jeff Austin (George Washington) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12