ORF 1 12:25 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Touchdown USA 2011 2016-10-14 09:25 Stereo 16:9 Nachdem ihr Mann sie betrogen hat, steht Dr. Dani Santino nach ihrer Scheidung ziemlich mittellos da. So kommt das Angebot, die Spieler eines Profifootballteams psychologisch zu betreuen, gerade recht. Schon bald findet Dani heraus, dass Prominente nicht gerade die einfachsten Klienten sind. Als alleinerziehende Mutter muss sie sich außerdem noch um ihre beiden Teenager Kinder kümmern. Schauspieler: Callie Thorne (Dr. Danielle "Dani" Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray "Ray Jay" Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence "T.K." King) Amanda Detmer (Jeanette) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Kevin Dowling Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro, Elizabeth Kruger Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 12