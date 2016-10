Nick 04:55 bis 05:20 Jugendserie Zoey 101 Das Radio USA 2007 Merken Chase bekommt von seinem Großvater ein altes Radio geschenkt. Viel anfangen kann er mit dem antiken Rundfunkempfänger nicht - und so verkauft Chase ihn für ein paar Dollar an Zoey. Doch unverhofft kommt oft: Zoey und ihre Freundinnen finden heraus, dass es sich bei dem Radio um eine gesuchte Rarität handelt, die in Sammlerkreisen gut und gerne 10.000 Dollar einbringt. Als Chase davon erfährt, will er das Gerät sofort wiederhaben; doch Zoey ist nicht bereit, das kostbare Radio einfach wieder herauszurücken. Ob die beiden schließlich doch noch zu einem Kompromiss gelangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville, Arthur Gradstein Musik: Scott Bennett