Nick 02:55 bis 03:20 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Ordnung / Extra-Punkte USA, D 2004 Merken Ordnung: Ordnung ist das halbe (Schul)leben. Zumindest muss sich das Ned hinter die Ohren schreiben, der ständig Hausaufgaben, Tests oder Stifte vergisst. Cookie und Moze sind schockiert. In dem Schulautomaten gibt es keine Fruchtriegel mehr, dafür Minidonuts mit Puderzucker. Die beiden finden schnell heraus, dass Crubbs dahintersteckt. Da der Konrektor nicht darüber diskutieren will, organisieren Cookie und Moze eine Schulrevolte. Am Ende gibt Crubbs nach, und der Automat wird wieder mit Fruchtmüsliriegeln gefüllt. Sweeney, Evelyn, Lance und Albert überzeugen Ned, dass Ordnung das Leben erleichtert. Extra-Punkte: Um den Notendurchschnitt zu verbessern, leisten Ned und einige andere Schüler Extraarbeiten, um Extrapunkte zu sammeln. Cookie hat eine Kreditkarte von seinen Eltern bekommen, die er allerdings nur im Notfall einsetzen darf. Aber Cookie macht aus jeder Situation einen Notfall und lässt rund um die Uhr von der Kreditkarte abbuchen. Moze will eine besondere Fleißarbeit präsentieren und baut einen Vulkan. Da aber alle Schüler einen Vulkan bauen, beschließt sie, den größten anzufertigen, den es je gab. Ned bastelt eine Pyramide und versucht damit, mehrere Fächer gleichzeitig abzudecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook(as Daniel Curtis Lee)) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Alex Black (Seth Powers) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Linda Cevallos (Miss Enstile) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Fred Savage Drehbuch: Scott Fellows Musik: Emerson Palame, Emilio Palame

