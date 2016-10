Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Folge: 16 Effy GB 2008 Merken Nachdem Tony Sid und Michelle klargemacht hat, dass sie nicht zusammengehören und dass es für sie keine Zukunft gibt, herrscht zwischen allen Funkstille. Sid ist der Erste der versucht, mit Tony wieder Kontakt aufzunehmen. Er hat sich von Michelle getrennt. Er will sich mit Tony aussprechen. Aber Tony lässt ihn abblitzen. Tony versucht Michelle ununterbrochen per Telefon zu erreichen, doch sie geht nicht ran. Sid möchte unbedingt wieder mit Cassie zusammenkommen aber Cassie hat sich fortan der freien Liebe verschrieben und geht mit jedem ins Bett, den sie kriegen kann. Sid ist so verzweifelt, dass er in seiner Not Effy um Hilfe bittet. Sie kann das Elend ihres Bruders und das von Sid nicht mehr mit ansehen und nimmt die Sache in die Hand. Geschickt deligiert sie die Sache und schafft es tatsächlich am Ende, dass alle wieder zusammenkommen. Und ganz nebenbei bekommt sie es sogar noch hin, dass sie die jetzt so von ihr verhasste Schule wechseln kann, um wieder auf eine normale zu gehen. Jim kommt früher aus Paris zurück und findet das vorher noch im Chaos versunkene Haus in völlig kontaktem Zustand vor, so als wäre vorher nie etwas gewesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Mitch Hewer (Maxxie Oliver) Kaya Scodelario (Effy Stonem) Mike Bailey (Sid Jenkins) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) April Pearson (Michelle Richardson) Originaltitel: Skins Regie: Simon Massey Drehbuch: Lucy Kirkwood Musik: Matthew Simpson Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 148 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 48 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 43 Min.