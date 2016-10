Nick 14:35 bis 15:05 Trickserie Cosmo und Wanda Catman vs. Dogman / Lahme Enten USA, CDN 2014 Merken Timmy besucht den ehemaligen Catman-Darsteller in einer Rentnerresidenz. Catman hält Sparky für seinen Erzfeind Dogman und sagt ihm den Kampf an. Timmy hat alle Hände voll zu tun, Sparky aus der Schusslinie zu nehmen. // Als ein Einbrecher im Hause Turner alles mitgehen lässt, gründet Timmys Dad eine Einbrecher-Wehr, der nur Timmy und Mister Crocker angehören. Doch mit missglückten Aktionen und falschen Verdächtigungen, bringt Dad die ganze Stadt gegen sich auf. Als man ihn schon aus der Stadt jagen will, bittet Timmy seine Zauberpaten Cosmo und Wanda um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Michelle Bryan, Kevin Petrilak Altersempfehlung: ab 6