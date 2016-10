Nick 12:40 bis 13:10 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 136 So ein Hund / Zurück in die Gegenwart USA, CDN 2014 Merken SO EIN HUND: Dad weigert sich, Timmys Hund Sparky an seinen Arbeitgeber zu verkaufen. Daraufhin macht der ihm das Leben zur Hölle.Sparky und Timmy hecken einen Plan aus, der alle zufriedenstellt. ZURÜCK IN DIE GEGENWART: Timmy wünscht sich, seine Vorfahren hätten andere Karrieren verfolgt. Timmys Familie wird steinreich. Das verdirbt ihr den Charakter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6