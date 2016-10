ORF 3 04:30 bis 05:30 Diskussion 60 Minuten.Politik Mindestsicherung und Co - wie geht es weiter? Mindestsicherung und Co - wie geht es weiter? A 2016 2016-10-14 14:10 Stereo 16:9 Merken Näher dran an der österreichischen Politik. Was passiert wann und warum? "60 Minuten Politik" kommt direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament. Jene, die Österreichs politische Geschicke lenken stehen Rede und Antwort zum aktuellen Wochenthema im Hohen Haus. Gastgeber ist ORF III Chefredakteur Christoph Takacs. Gemeinsam mit den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Qualitätsmedien tauschen ParlamentspräsidentInnen, Klubobleute, BereichssprecherInnen, eben die politischen EntscheidungsträgerInnen ihre Argumente aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs Gäste: Gäste: Josef Muchitsch (Sozialsprecher SPÖ), August Wöginger (Sozialsprecher ÖVP), Dagmar Belakowitsch-Jenewein (Stv. Klubobfrau FPÖ), Judith Schwentner (Sozialsprecherin Die Grünen), Gerald Loacker (Sozialsprecher Neos), Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach) Originaltitel: 60 Minuten.Politik