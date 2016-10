ORF 3 03:00 bis 04:30 Komödie Sabah - Eine Liebesgeschichte CDN 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Amüsante Romanze zwischen einer traditionellen Muslimin und einem lebenslustigen Christen: Seit dem Tod des Vaters besinnt sich Sabahs Familie, die vor vielen Jahren aus Syrien nach Kanada eingewandert ist, auf ihre muslimischen Wurzeln. Während Bruder Majid über die Familienehre wacht und versucht seine Nichte Souhaire von deren westlicher Lebensweise abzubringen, steht Sabah ihrer Mutter treu zur Seite. Ein Leben außerhalb der Familie ist für die 40-jährige, unverheiratete Frau undenkbar. Da trifft sie den geschiedenen Stephen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Charmante Culture-Clash-Komödie, die auf stereotype Schwarzweiß-Zeichnung verzichtet und sich auf die bittersüße Romanze zwischen einer 40-jährigen Muslimin und einem Christen konzentriert. Trumpf des ersten Langfilms von Ruba Nadda ist Hauptdarstellerin Arsinée Khanjian im auch insgesamt gut aufgelegten Ensemble. Mit: Arsinée Khanjian (Sabah), Shawn Doyle (Stephen), Jeff Seymour (Majid), Fadia Nadda (Souhaire), David Alpay (Mustafa), Kathryn Winslow (Amal), Setta Keshishian (Um Mohammed), Roula Said (Shaheera). Kanada, Tragi-Komödie, 2005 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arsinée Khanjian (Sabah) Shawn Doyle (Stephen) Jeff Seymour (Majid) Kathryn Winslow (Amal) Fadia Nadda (Souhaire) David Alpay (Mustafa) Roula Said (Shaheera) Originaltitel: Sabah Regie: Ruba Nadda Drehbuch: Ruba Nadda Kamera: Luc Montpellier Musik: Geoff Bennett, Longo Hai, Ben Johannesen

