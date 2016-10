ORF 2 03:00 bis 04:15 Talkshow Stöckl. A 2016 Wh. im Nachtprogramm, ORF2 Stereo 16:9 Merken Gipfeltreffen in der 150. Ausgabe des ORF-Nighttalks "Stöckl.": Extrembergsteiger Reinhold Messner trifft am Donnerstag, dem 13. Oktober 2016, um 23.25 Uhr in ORF 2 bei Barbara Stöckl auf Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier, Größen der österreichischen Philosophie und Literatur. Der Philosoph und der Schriftsteller haben sich für ein besonderes Buchprojekt zusammengefunden: In "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?" erzählt Michael Köhlmeier antike Sagen und Volksmärchen, die von Konrad Paul Liessmann philosophisch interpretiert und in die heutige Gesellschaft, in den heutigen Alltag übertragen werden. Mit Themen wie Macht, Gewalt oder Arbeit greifen die beiden Autoren in Zeiten, in denen oftmals von Spaltungen und Konflikten die Rede ist, Schlüsselbegriffe unseres (Zusammen-)Lebens auf. Die großen Fragen unserer Zeit beschäftigen auch Reinhold Messner. Der 72-jährige Südtiroler ist nicht nur bekannt für seine Abenteuer auf den höchsten Bergen dieser Welt, sondern auch für seine kritischen Gedanken über den Zustand von Gesellschaft, Politik und Natur. Der Abenteurer, der als erster Mensch auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender stand, saß bis 2004 fünf Jahre lang für die Grünen im Europäischen Parlament. Wie blickt er auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen? "Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten. Das gesamte TV-Angebot des ORF - ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + - ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Stöckl Gäste: Gäste: Reinhold Messner (Extrembergsteiger), Konrad Paul Liessmann (Literaturkritiker), Michael Köhlmeier (Schriftsteller) Originaltitel: Stöckl.

