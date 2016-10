ORF 2 22:30 bis 23:25 Dokumentation Menschen & Mächte Wohnen, ein Luxus? A 2016 Stereo 16:9 Merken Der private Wohnungsmarkt in den Städten wurde in den letzten Jahren zunehmend zum Preis treibenden Spekulationsobjekt. Während die Mieten im Gemeindebau in den letzten fünf Jahren um etwa 6 % gestiegen sind, im Genossenschaftsbereich um 15 %, so kletterten sie im privaten Sektor auf knapp 33 %. Das birgt sozialen Sprengstoff. Hohe Mieten sind für Junge und Alleinerziehende immer weniger leistbar, sie drosseln auch den Konsum. Eine Mietrechtsreform ist längst überfällig. Eine Dokumentation von Klaus Unterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen & Mächte

