Colette ist noch klein, als sie erlebt, wie ihr jüngerer Bruder leblos von der Strasse ins Haus getragen wird: Er wurde von einer Kugel getroffen, abgefeuert von britischen Soldaten, die in Belfast durch die Strassen patroullieren. In den 1990er-Jahren hat der Friedensprozess begonnen, doch die irische Untergrundorganisation IRA kommt nicht zur Ruhe. Colettes Brüder Gerry (Aidan Gillen) und Conor (Domnhall Gleeson) haben sich radikalisiert, sie beteiligen sich aktiv am Kampf gegen die britische Besatzungsmacht in Nordirland, Gerry ist einer der Anführer. Und auch Colette lässt sich als Freiwillige für die Sache einspannen: Als sie eine Bombe in einer Londoner U-Bahnstation deponieren soll, wird sie von Beamten des britischen Geheimdienstes gefasst. Sie wird in einen kahlen Raum gesperrt und von einem Geheimdienstler namens Mac (Clive Owen) befragt. Er fragt sie, weshalb sie die Bombe zwar deponiert, aber nicht scharf gemacht hat. Und er schlägt ihr einen Deal vor: Wenn sie ihm berichtet, was ihr Bruder Gerry vorhat, ist sie frei. Andernfalls droht er ihr mit dem Gefängnis und damit, ihren kleinen Knaben in ein Heim einzuweisen. Obwohl sie um ihr Leben fürchtet, geht sie auf den Deal ein, denn sie will schon lange aussteigen. Mac verspricht ihr, sie vor der Vergeltung der IRA zu schützen. Doch als sie zur ersten Verabredung nicht erscheint, lässt er sie von Polizisten abholen. Sie verrät ihm, was Conor vorhat - er will einen Polizisten ermorden. Mac wird kurz darauf von seiner Chefin (Gillian Anderson) vor vollendete Tatsachen gestellt: Sie stellen die Rädelsführer unter stete Polizeibeobachtung, wenn er nicht sofort Ergebnisse liefert. Er muss nun um das Leben seiner Informantin fürchten. Colette steht derweil auch von ihren eigenen Leuten unter Beobachtung. Sie gerät immer mehr zwischen die Fronten, und Mac scheint machtlos, ihr zu helfen. Schauspieler: Barry Barnes (Gerry Senior) Maria Laird (Young Collette) Ben Smyth (Sean) Brid Brennan (Ma) Jamie Scott (Young Gerry) Bradley Burke (Young Connor) Andrea Riseborough (Collette) Originaltitel: Shadow Dancer Regie: James Marsh Drehbuch: Tom Bradby Kamera: Rob Hardy Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 12