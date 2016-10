Schweiz 1 14:25 bis 16:00 Filme Rosamunde Pilcher - Eine besondere Liebe A, D 1996 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Seit Isobel Camerons (Gaby Dohm) Mutter vor einigen Jahren gestorben ist, bleibt der 40jährigen neben der Pflege ihres alten Vaters (Ferdinand Dux) und ihrer Tätigkeit als Bibliothekarin an der Universität nicht viel Zeit für ein Privatleben. Nur ein Mal in der Woche besucht sie mit ihrem Freund und Arbeitskollegen Henry Payson (Christian Wolff) eine Kinovorstellung, danach schliesst sich ein gemeinsames Essen an. Henry wünscht sich ein Leben mit Isobel und wird zunehmend ungeduldiger. Zu einer Fachtagung in Italien möchte er sie gerne mitnehmen. Aus Rücksicht auf ihren Vater schlägt Isobel das Angebot aus. Da stirbt der Vater. Es vergehen Tage und Wochen mit der Regelung der Hinterlassenschaft, so dass es zu keiner klärenden Aussprache zwischen Isobel und Henry kommen kann. Erst als Isobel vom Notar erfährt, dass ihr Vater ihr ein ungeahntes Vermögen hinterlassen hat, sucht sie Henry auf. Bei ihrem überraschenden Besuch trifft sie auf die gemeinsame Arbeitskollegin Harriet (Nicole Kunz), die sich offensichtlich mehr als kollegial für Henry interessiert. Gekränkt verlässt Isobel Henrys Haus. Sie beschliesst, nach Cilmoran ans Meer zu ziehen. Hier, im Haus ihrer Kindheit, erwachen ihre Lebensgeister. Isobel verändert ihr Äusseres und wird immer selbstbewusster. In dem Arzt Patrick McLeish (Friedrich von Thun) findet sie bald einen Verehrer. Trotzdem kann sie Henry nicht vergessen. Sie lädt ihn zu einem Besuch nach Cilmoran ein. Aber Henry kommt nicht allein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Dohm (Isobel Cameron) Christian Wolff (Henry Payson) Friedrich von Thun (Patrick McLeish) Nicolin Kunz (Harriet Herndon) Ingrid Steeger (Frances Ashley) Stefan Gossler (Ambrose Ashley) Julia Burger (Byrony Ashley) Originaltitel: Rosamunde Pilcher - Eine besondere Liebe Regie: Peter Deutsch Drehbuch: Judith Feldman, David Wyles Kamera: Michael Faust Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6