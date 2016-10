Schweiz 2 21:45 bis 21:55 Magazin Keine 3 Minuten - Die Kinokritik für Eilige Filmstart diese Woche: "Inferno" CH 2016 Stereo Merken Keine drei Minuten reichen, um den Film der Woche zu besprechen. Diesmal: der Thriller "Inferno". Es ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Dan Brown. Wie in "The Da Vinci Code" und "Illuminati" spielt Tom Hanks den Helden. Diesmal muss er verhindern, dass die Weltbevölkerung dezimiert wird. Regie führte der US-Amerikaner Ron Howard, der auch die Vorgängerfilme in Szene gesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Keine 3 Minuten - Die Kinokritik für Eilige