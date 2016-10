Schweiz 2 20:00 bis 21:45 Drama Wenn ich bleibe USA 2014 2016-10-13 00:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 17-jährige Mia Hall steht gerade an einem Scheideweg in ihrem Leben. Die hochbegabte Cellistin wartet auf das Antwortschreiben der renommierten Juilliard-Akademie. Sollte sie aufgenommen werden, muss sie sich von ihrer großen Liebe Adam trennen, ihre geliebten Eltern und ihren kleinen Bruder verlassen und von Portland nach New York ziehen. Im Gegenzug könnte sie sich ihren größten Traum erfüllen. In dieser Situation geraten Mia und ihre Familie in einen tragischen und folgenschweren Autounfall. Mia fällt in ein Koma und liegt im Krankenhaus. Doch sie bewegt sich in einer Zwischenwelt und nimmt alles was passiert außerhalb ihres Körpers wahr. Und so stellt sich ihr die große Frage: soll sie gehen, oder bleiben ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Grace Moretz (Mia Hall) Mireille Enos (Kat Hall) Joshua Leonard (Denny Hall) Stacy Keach (Gramps) Jamie Blackley (Adam) Liana Liberato (Kim Schein) Gabrielle Rose (Gran) Originaltitel: If I Stay Regie: R.J. Cutler Drehbuch: Shauna Cross Kamera: John de Borman Musik: Heitor Pereira Altersempfehlung: ab 6