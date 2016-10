BonGusto 06:45 bis 07:10 Magazin Sachies Küche Soy (Chiba) NZ Merken Die Sojasauce ist eine der wichtigsten Zutaten in der japanischen Küche. Aus diesem Grund reist Sachie heute nach Chiba, wo die berühmte Yamasa-Sojasauce herkommt, um mehr über deren Herstellung zu erfahren. Die Fabrik besteht bereits seit 350 Jahren, beweist jedoch mit der Erfindung von Soja-Eiscreme, dass sie absolut angekommen ist im 21. Jahrhundert. Nach ihrem Besuch bei Yamasa macht Sachie einen Abstecher zu zwei Damen, die Soja-Reis-Cracker herstellen. Zurück in ihrer Küche dreht sich natürlich ebenfalls alles um Rezepte mit Sojasauce: ein Meeresfrüchte-Hotpot; in Honig und Sojasauce marinierte Spare Ribs mit Garnelen-Crackern und Soja-Karamell-Eis mit Walnuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen

