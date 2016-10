Sport1+ 22:45 bis 23:45 Motorsport Motorsport Live - FIA World Rally Championship Rallye Spanien, Super Special Stage Merken Zur drittletzten Saisonstation ist die FIA World Rally Championship (WRC) in Spanien zu Gast. Hier ist traditionell Flexibilität gefordert, denn es ist die einzige Rallye mit gemischten Oberflächen aus Asphalt und Schotter. Das bedeutet für das Set Up, aber auch für den Fahrstil der Piloten eine gewaltige Umstellung. Im vergangenen Jahr war Volkswagen-Pilot Andreas Mikkelsen der beste Allrounder und holte sich hier seinen einzigen Saisonsieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie