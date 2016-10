RTS Un 21:15 bis 22:00 Krimiserie NCIS: Enquêtes spéciales La famille avant tout USA 2016 Untertitel Merken Les équipes du NCIS, du FBI et du MI6 continuent une traque internationale, alors que Gibbs vient de faire innocenter Jacob (qui était venu se rendre au NCIS) et que l'on apprend la fuite de l'ex-agent de la CIA Kort. Une attaque terroriste vise la maison où Ziva est censée être depuis son retour d'Israël. Fornell est toujours à l'hôpital. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg, Scott Williams Altersempfehlung: ab 12