RTS Un 13:25 bis 15:00 Komödie Un papa au garde-à-vous III D 2014

Harald Westphal, ses filles et sa compagne Sabine campent au bord d'un lac lorsque Marla, l'aînée, est prise de fortes douleurs abdominales. Opérée en urgence de l'appendicite, les examens du Dr Ritter révèlent que ses reins se détériorent et que son état est assez grave. Sabine décide alors de mobiliser tout le monde pour organiser le mariage de Marla avec son fiancé Isko.

Schauspieler: Dana Golombek (Sabine) Nina Gummich (Marla Westphal) Hannes Jaenicke (Harald Westphal) Nina Monka (Floh Westphal) Maria Raisch (Operationsschwester) Max Rothbart (Dr. Mike Ritter) Michael Rotschopf (Dr. Peters) Originaltitel: Allein unter Ärzten Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Caroline Hecht Altersempfehlung: ab 12