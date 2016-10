Pro7 Fun 21:00 bis 21:40 Mysteryserie Beauty and the Beast Prioritäten USA 2016 2016-10-13 03:15 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Andrew Stewart-Jones (Deputy Secretary Hill) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: John E. Pogue Altersempfehlung: ab 12