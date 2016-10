RTL II 04:05 bis 05:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit Jahren bildet Ute Hunde aus und gibt ihnen ein liebevolles Zuhause, wenn ihre Besitzer auf Reisen gehen. Doch das Geschäft läuft schleppend. Hinzu kommt der Sammelzwang der 50-Jährigen. Teile ihrer Tierpension sind mit Trödel und Erbstücken zugestellt. Doch für Ute kommt es nicht in Frage, ihre gesammelten Schätze zu entsorgen oder zu verkaufen. Ihre Angestellten Karin und Tim sehen das anders und rufen den Trödeltrupp zu Hilfe. Ute benötigt dringend Geld, um ihre Tierpension weiter betreiben zu können. Mehrere 100 000 Euro Schulden haben sich in den letzten Jahren angehäuft. Mauro Corradino soll helfen, den unnützen Kram von Ute zu verkaufen. Doch der Trödelprofi stößt bei Ute auf Widerstand. Sie will kaum etwas abgeben. Wird Mauro sie zur Einsicht bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller