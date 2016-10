RTL II 02:35 bis 03:20 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Franz sammelte 43 Jahre lang Autos und Ersatzteile. Eigentlich wollte er im Ruhestand all seine geliebten Oldtimer restaurieren. Doch dazu kam es nicht, denn Franz starb vor einem Jahr an einem Gehirntumor. Seine Frau Monika (63) und ihre Kinder Michael (37), Bettina (43) und Sabine (41) sind mit den Sachen komplett überfordert. Um der Familie beim Verkauf der Oldtimer und Ersatzteile zu helfen, macht sich Trödelexperte und Autoliebhaber Otto Schulte auf den Weg in den Hochschwarzwald. Der RTL II-Trödler merkt sofort, dass dieser Fall eine absolute Herausforderung wird. Denn nicht nur die emotionale Bindung zu den Autos und Autoteilen ist bei der Familie sehr groß, sondern vor allem auch ihre Preisvorstellungen. Wird die Familie mitziehen, damit der Trödelprofi die Schätze auch verkaufen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

