RTL II 00:15 bis 01:05 Krimiserie The Closer Alles bleibt anders USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Ein Labor, das für die Justizbehörden von L.A. gearbeitet hat, gerät in Misskredit. Alle Fälle, in denen Analysen des Labors zu einer Verurteilung geführt haben, müssen neu aufgerollt werden. Darunter ist ein Mordfall, bei dem die Staatsanwaltschaft sicher ist, das Urteil bestätigt zu bekommen. Die Täterin Doris Osgood hatte den Mord vor sieben Jahren gegenüber einem Detective gestanden. Er muss nur in der neuen Verhandlung seine Aussage wiederholen, damit das Urteil Bestand hat. Als Detective George Andrews zur Verhandlung erscheint, stellen alle Beteiligten entsetzt fest, dass er sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Niemand will ihn so vor Gericht als Zeugen präsentieren, insbesondere die Staatsanwaltschaft fürchtet, dass seine Aussage dann nicht glaubwürdig ist. Brenda und ihr Team versuchen fieberhaft, andere Beweise für die Schuld von Doris Osgood zu finden. Mit Hilfe ihres Sohnes Sam, der ein Wiederaufnahmeverfahren für seine Mutter anstrebt, verfolgen sie Doris' beruflichen Werdegang und entdecken, dass sie unter verschiedenen Namen gearbeitet und reiche alte Leute betreut hat, die ihr unter den Händen weg gestorben sind. Brenda ordnet eine Exhumierung an, und drei von Doris Osgoods Patienten keines natürlichen Todes gestorben sind, wie es im Totenschein steht... Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12