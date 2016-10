RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Roxxy (26) und Julia (25) die Familien D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dieses Mal stellt sich sexy Roxxy aus der Nähe von Berlin dem Frauentausch-Experiment. So idyllisch die Wohngegend auch ist, in der sich das Erotiksternchen niedergelassen hat, umso verruchter geht es im Inneren des kleinen Häuschens zu. Neben ihrer Tätigkeit als Webcam-Girl ist die 26-Jährige auch noch als Tattoo- und Erotikmodel tätig. Gemeinsam mit Manager Chris (31) und ihrer besten Freundin Jolyne (35), die sich ebenfalls leicht bekleidet vor der Kamera räkelt, tritt die sexy Blondine zum Kampf um die Krone der Tauschmutter der Woche an. Die Dreier-Combo verbindet nicht nur ihre Leidenschaft zur Erotik, hier wird einfach derselbe Lifestyle gepflegt! Kochen steht schon mal nicht auf dem Programm. Die sexy Clique geht nämlich lieber Essen und genießt das Leben in voller Dekadenz, bevor man sich die Finger am Herd schmutzig macht. Im Süden Deutschlands, genauer gesagt im schönen Allgäu, lebt die frischgebackene Jungmama Julia (25) mit ihrem Verlobten Michael, genannt Mike (31), und dem gemeinsamen Töchterchen Emmi-Sofi (2 Monate). Ein verrücktes Äußerliches ist dem Paar schon mal ins Gesicht geschrieben und das im wahrsten Sinne des Wortes. Piercings und Tattoos zieren die Gesichter von Julia und Mike. Trotzdem ist Julia auf einen funktionierenden Haushalt und vor allem auf ihre Tochter fixiert. Styling ist für sie nicht wichtig. Leider vernachlässigt die 25-jährige ihre feminine Seite etwas. Dabei steht ihr Verlobter auf weibliche Reize, tätowierte Sexbomben sind eigentlich genau sein Ding. Höchste Zeit, dass die Tauschmutter ihn daran erinnert, seine Freundin wieder einmal mit romantischen Gesten zu umschwärmen. Schickes Erotiksternchen trifft auf hausmütterliche Jungmama. Lebenslust trifft auf Baby-Trott. Diese Tauschmütter geben so richtig Gas! Das Battle um die Krone und eine Traumreise ist eröffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch