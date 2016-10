RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Hilfe, ich werde überwacht! (17) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Deutschlands bestüberwachter Teenager Michelle hat es geschafft! Die 17-Jährige darf mit ihrer Freundin Melanie (18) einen Sommer lang auf Mallorca kellern. Noch immer wird Michelle von ihren Eltern Susanne und Achim streng kontrolliert. Die beiden beschatten ihre Tochter per GPS-Sender und Internetkameras. Das Mädchen muss sich an unumstößliche Regeln halten: keine Jungs, kein Alkohol, keine Discos oder Partys. Während Papa Achim mit der Kontrolle rund um zufrieden ist, ist der ängstlichen Susanne die technische Überwachung zu wenig - heimlich engagiert die Mutter einen Bodyguard. Als Michelle und Melanie ihren Job verlieren, wollen die Freundinnen den Rausschmiss vertuschen, damit sie nicht gleich wieder Mallorca den Rücken kehren müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories