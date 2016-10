RTL II 08:00 bis 09:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Stets zu Diensten / Unvorhersehbar D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Direktor eines Hotels hat vermehrt mit Diebstählen zu kämpfen. Inzwischen kursieren im Internet schlechte Bewertungen, so dass nun die Gäste ausblieben. Der 49-Jährige fürchtet sogar schon um seine Existenz. Allerdings scheint der Dieb aus den eigenen Reihen zu kommen und der Hotelier hat zwei seiner Zimmermädchen in Verdacht. Nina Sassen und Sebastian de Beer sollen herausfinden, ob sich dieser Verdacht bestätigt. Die beiden Ermittler kämpfen sich undercover durch den harten Hotelalltag, um die Diebstahlserie aufzuklären. Später werden Miriam und Stefan Wolloscheck von der zutiefst beunruhigten Rentnerin Gaby gerufen. Ihre krebskranke Freundin Marion ist wie vom Erdboden verschluckt. Auf Anrufe reagiert die 59-Jährige seit Wochen nicht mehr und als Gaby bei ihr klingelte, wurde sie von Marions Sohn schroff abgewimmelt. Das Ehepaar Wolloscheck macht sich sofort auf die Suche, denn auch das Schlimmste, Marions Tod, kann nicht ausgeschlossen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 208 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 208 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 178 Min.