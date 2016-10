RTL 22:15 bis 23:10 Dokumentation Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf Der Serienmörder ist ein Fernfahrer D 2015 2016-10-13 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Serienmörder ist ein Fernfahrer: In den Jahren 2005 und 2006 ereignen sich mehrere Morde, bei denen die gleiche DNA des Täters gefunden wird. Die Ermittler stoßen dadurch auf zwei weitere bislang ungeklärte Fälle aus den Jahren 2003 und 2004, die auch einige Parallelen bezüglich der Tathergänge aufweisen. Das Opfer eines brutalen Angriffs, überlebt und kann gerettet werden. Die junge Frau erholt sich von der schrecklichen Tat und kann schon bald der Polizei wichtige Hinweise auf den mutmaßlichen Täter liefern. Mit ihrer Hilfe wird ein Phantombild angefertigt und in der Presse publiziert. Schon bald gibt es die ersten Hinweise aus der Bevölkerung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 227 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 147 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 47 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 42 Min.