RTL 20:15 bis 21:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Ausgebrannt D 2016 2016-10-13 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Semir und Paul verfolgen Diana Engels, eine Mordverdächtige. Doch bei der Festnahme haben Semir und Paul Zweifel. Warum sollte eine unauffällige Mutter und Ehefrau einen Mann töten? Oder will ihr jemand was anhängen? Sie nehmen stattdessen Dianas Ehemann genauer unter die Lupe und finden heraus, dass dieser ein Mitglied einer Sekte ist, die sich hinter der Fassade einer Privatklinik für Burnout-Patienten verbirgt. Jenny Dorn ermittelt daraufhin undercover in der Klinik, während Semir und Paul erfahren, dass die Sekte nicht nur zwanzig Millionen Euro von ihren Mitgliedern unterschlagen hat, sondern auch für zahlreiche Morde verantwortlich ist - und jeder, der versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, wird ebenfalls sterben. Während Semir und Paul versuchen, Dianas Familie aus dem Sog der Sekte zu befreien, fliegt Jennys wahre Identität auf und für sie ein Kampf auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Katja Woywood (Kim Krüger) Kathrin Heß (Jenny Dorn) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Kai Meyer-Ricks