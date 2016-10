RTL 08:30 bis 09:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6104 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sophie und Leon stehen nach Lenis Tod unter Schock und sind nicht in der Lage zu trauern. Nachdem Leni im Mutterleib verstorben ist, muss Sophie das tote Kind auf natürlichem Weg gebären. Erst als die Ärzte Sophie nach der Geburt Leni aus dem Arm nehmen wollen, bricht sich die Trauer bei Leon und Sophie Bahn. Nachdem Katrin und Till sich geküsst und ihre Gefühle gestanden haben, entzieht sich Katrin überfordert. Till hingegen trennt sich daraufhin konsequent sofort von Sarah. Doch statt sich und Katrin eine zweite Chance zu geben, macht Till Katrin klar, dass sie ihn damals so verletzt hat, dass Till keine Zukunft für sie beide sieht. Katrin drückt die Verletzung weg und konzentriert sich auf die Hochzeit mit Gerner. David tut es leid, dass Ayla immer noch unter Annis Anfeindungen leidet. Als Tuner und Elena verhindert sind, hilft David Anni bei einer stressigen Schicht im Vereinsheim. Doch trotz seines Einsatzes lehnt Anni David weiter ab. Harsch macht sie klar, dass sie ihm nie verzeihen wird. Als Anni den Bogen überspannt, platzt David der Kragen, und er fordert Anni genervt zu einer Aussprache auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

