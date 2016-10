sixx 22:05 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Der große Tag USA 2015 2016-10-13 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cat und Vincent wollen wissen, was Julianna vorhat, und setzen sie fest. Es stellt sich heraus, dass sie hinter dem äußerst gefährlichen Liam her ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Brennan Brown (Captain Ward) Gloria Votsis (Julianna) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow, Brad Kern, Anthony Epling Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 16

