sixx 12:10 bis 13:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Code Black USA 2006 16:9 HDTV Merken Meredtih ahnt schon auf dem Weg zur Arbeit, dass der Tag einige Überraschungen birgt. Bailey steht kurz vor der Entbindung und ein Mann wird eingeliefert, dessen Blutung in der Brust nur gestoppt werden konnte, indem die Sanitäterin ihre Hand dort hineinsteckte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Peter Horton Drehbuch: Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12