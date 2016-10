sixx 03:55 bis 04:55 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Der goldene Buddha USA 2008 16:9 HDTV Merken An einem Augustabend im Jahre 1991 brechen zwei Männer in einen buddhistischen Tempel im Außenbezirk von Phoenix, Arizona, ein und ermorden alle neun Tempelbesucher. Die Polizei stößt bei ihren Recherchen auf zwei tatverdächtige Teenager. Als sie mit dem Verbrechen konfrontiert werden, machen die beiden ein überraschendes Geständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wicked Attraction Altersempfehlung: ab 16