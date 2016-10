RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Modern Family Mit anderen Augen und ganzem Herzen USA 2014 2016-10-13 02:15 HDTV Merken Mitchell ist vollkommen aus dem Häuschen, als er auf einer öffentlichen Veranstaltung die bekannte Reporterin Anne Gibbs kennenlernt. Er nimmt all seinen Mut zusammen und spricht sie an, da er sie davon überzeugen möchte, über das Thema Obdachlosigkeit zu berichten, für das sich Mitch in seinem Job sehr engagiert. Als Anne erfährt, dass Cam ein schwuler Footballcoach ist, hat sie Mitchells Anliegen sofort wieder vergessen und interessiert sich einzig und allein für Cams Karriere, die sie mit einem Fernsehteam dokumentieren möchte. Ein Streit zwischen den beiden Ehemännern ist da natürlich vorprogrammiert. Gloria hat derweil für Manny den attraktiven Privatlehrer Diego engagiert, der ihrem Sohn Spanisch beibringen soll, damit dieser einen Zugang zu seiner Herkunft finden kann. Es ist Jay jedoch ein Dorn im Auge, dass Diego und Gloria sich blendend verstehen, weshalb Jay nur so vor Eifersucht kocht. Manny bekommt dies mit und spielt seine Eltern gegeneinander aus, da er anstatt Spanisch viel lieber Französisch lernen würde. Unterschreibt Jay ihm das Formular, damit er in einen anderen Kurs wechseln kann? Claire ist der Meinung, dass Haley nichts aus ihrem Leben mache und in den Tag hineinlebe. Als Andy, Joeys Babysitter, Hayley in letzter Zeit immer häufiger besucht und die Teenager stundenlang in Haleys Zimmer verschwinden, zählt Claire Eins und Eins zusammen - dabei ist eine Beziehung doch nun wirklich das Letzte, was Haley gebrauchen kann. Claire liegt mit ihrem Verdacht allerdings vollkommen falsch, denn die beiden helfen sich gegenseitig bei der Vorbereitung für ihre Vorstellungsgespräche: Während Andy die Immobilienbranche für sich entdeckt hat und gerne Phils Assistent werden möchte, hat Haley ein Vorstellungsgespräch bei Cavin Sinclaire, einem angesagten Designer. Bekommen die Jugendlichen ihre Traumjobs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Jason Winer Drehbuch: Christopher Lloyd , Steven Levitan, Stephen Lloyd Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 148 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 48 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 43 Min.