RTL NITRO 20:40 bis 21:05 Comedyserie King of Queens Folge: 51 Latin Lover USA 2000 2016-10-13 00:05 HDTV Live TV Aus Spaß imitiert Doug für Carrie den Latino-Akzent seines Arbeitskollegen Rico. Carrie macht diese Darbietung ganz scharf und sie verlangt immer öfter, dass Doug den "Rico" gibt. Bei Doug wächst die Eifersucht und es kommt zum Streit. Als Carrie auf dem Sportplatz dann auch noch den wahren Rico kennen lernt, der sie mit seinem schweißglänzenden Oberkörper mächtig beeindruckt, fällt Doug in tiefe Depressionen. Da hilft es auch nichts, dass Rico sich nur für seine äußerst attraktive italienische Freundin Francesca interessiert. Carrie rettet die Situation, indem sie Doug ein Rollenspiel vorschlägt: Sie gibt die heißblütige Francesca und er spielt den wilden Rico. Währenddessen sitzen ihre beiden Vorbilder gelangweilt im Bett und streiten sich. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Ford Rainey (Mickey) Angelo Pagan (Rico) Alex Dodd (Sanjib) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith Altersempfehlung: ab 12