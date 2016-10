RTL NITRO 20:15 bis 20:40 Comedyserie King of Queens Folge: 50 Traumurlaub USA 2000 2016-10-13 23:40 HDTV Merken Doug und Carrie haben es geschafft, gleichzeitig Urlaub zu bekommen. Nun müssen sie sich nur noch auf ein gemeinsames Ziel einigen. Carrie will unbedingt nach Paris, während Doug Feuer und Flamme für einen Trip im Wohnmobil ist. Um Streit zu vermeiden, werfen die beiden eine Münze und Doug gewinnt. Carrie ist alles andere als begeistert von dem Riesengefährt, mit dem Doug bald vorfährt. Arthur ist jedoch völlig hin und weg und Carrie wittert ihre Chance: Sie lädt Arthur ein, sie zu begleiten. Doug ist sauer, doch anstatt nun mit Carrie nach Paris zu fahren, lädt er aus Wut auch noch Spence zu der Reise ein. Kurz vor der Abreise kommen die beiden dann doch noch zur Besinnung. Aber wie sollen sie das Arthur und Spence beibringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Dan Desmond (R.V. Bob) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith