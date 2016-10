RTL NITRO 14:25 bis 15:15 Krimiserie Matlock Die tödliche Injektion USA 1987 2016-10-14 08:55 Live TV Merken Peter St. John, einer der wohlhabendsten Männer des Landes, ist schon seit geraumer Zeit ans Bett gefesselt und wird in seinem Haus von der Krankenschwester Kathy Dawson umsorgt. Doch zwischen dem ungleichen Paar entwickelt sich nach und nach mehr und beide beschließen zu heiraten. Als Peter eines Abends tot in seinem Bett gefunden und als Ursache eine giftige Injektion festgestellt wird, gerät Kathy unter Mordverdacht. Da Peter zuvor sein Testament zu ihren Gunsten geändert hatte, scheint der Verdacht zunächst berechtigt. Doch Matlock wittert eine Intrige... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Linda Purl (Charlene Matlock) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Cristine Rose (Lacey St.John) Lise Cutter (Kathy Dawson - Nurse) Billy Zane (Eric Dawson) Originaltitel: Matlock Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Dean Hargrove, Robert Hamilton Musik: Morton Stevens