RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Der Prediger USA 1995 Live TV Merken Reno sowie auch das FBI sind hinter Joseph Lomax, einem verrückten Prediger, her. Sie geben ihr Bestes, um den Mann zu schnappen, doch dieser kann sich wehren und erschießt einen Undercover-Agenten des FBI. Damit die Familie des Agenten geschützt ist, fahren Bobby und Cheyenne zum Haus der Familie. Allerdings gelingt es Lomax trotzdem, Josh, den Sohn des Agenten, zu entführen. Als Ausgleich verlangt er das Material, dass ihn belastet. Er organisiert eine Übergabe, die Reno durchführen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Mary Margaret Humes (Laura Tracy) George Gerdes (Joseph Lomax) David Groh (William Barnes) Originaltitel: Renegade Regie: Perry Husman Drehbuch: Nick Corea Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill