Super RTL 22:10 bis 23:20 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Werner vs. Frauendienst - Angst im Treppenhaus + Hick Hack in Hennef Werner vs. Frauendienst - Angst im Treppenhaus / Hick Hack in Hennef D 2010 Stereo HDTV Merken 'Ich dachte, ich hätte einen guten Freund gefunden - doch jetzt herrscht nur noch abgrundtiefer Hass!', klagt Heike G. (43). Die Witwe und ihr elfjähriger Sohn Marvin fühlen sich von Hauswart Ronald Gi. (47) belästigt und bedroht. Seit vier Jahren hämmert und poltert der 47-Jährige Tag und Nacht in seinem Hobbykeller, direkt unter dem Schlafzimmer von Heike G. Auch Bedrohungen werden ausgesprochen. Schützenhilfe erhält die Witwe von ihrer guten Freundin Marlies S., die ebenfalls in dem Haus wohnt. Ronald Gi. und seine Frau Manuela (44) fühlen sich von den beiden Frauen massiv beleidigt. Immer wieder versucht Manuela, ihren Mann, aber auch die beiden Frauen, zusammen zu bringen. Die 44-Jährige will Frieden im Haus. Doch bislang hatte sie keinen Erfolg mit ihren Bemühungen. Heikes Sohn Marvin leidet besonders unter dem heftigen Streit und würde am liebsten wegziehen. Dieser Nachbarschaftskonflikt ist ein Fall für Streitschlichter Franz Obst. Seine Einschätzung zu diesem Streit: "Meiner Meinung nach herrscht hier ein heftiger Geschlechterkampf! Beide Seiten sind in typisch weiblichen bzw. männlichen Verhaltensmustern gefangen - mit allen Missverständnissen und Misstönen, die dazu gehören. Hier geht es nicht nur um zerstrittene Nachbarn! Hier herrscht der uralte Kampf zwischen Mann und Frau." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit

