Super RTL 08:55 bis 09:20 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Der Tunnel CDN, AUS 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Nektons nehmen Messungen an einem riesigen Wasserfall im Ozean vor, von dem Will in der "Chronik der Tiefe" gelesen hat. Dort wird auch ein großer Tunnel erwähnt, den sie bald unfreiwillig entdecken. Als Ant und Kaiko in den Tunnel gesogen werden und dort verloren gehen, stößt Nereus zu der Familie und warnt sie. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Tunnel in Wirklichkeit um das Innere eines riesigen Seewurms handelt! Nun müssen Ant und Kaiko gerettet werden ohne die Kreatur zu wecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Deep Regie: Trent Carlson Drehbuch: David Evans, Tom Taylor Musik: Nerida Tyson-Chew Altersempfehlung: ab 6

