Super RTL 06:45 bis 07:00 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und die fliegenden Schwerter GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Beim Anblick eines außergewöhnlichen Vollmonds erzählt Kwasi die Geschichte vom Piratenmond, zu dem es nur alle einhundert Jahre kommt. Nur in dieser Nacht könne man in einem versunkenen Piratenschiff den größten Schatz aller Zeiten finden, das sagenumwobene Schwert des Piratenkönigs. Doch der Legende nach wird es bewacht von drei Fliegenden Schwertern. Und so begibt Kwasi sich allein auf die gefährliche Schatzsuche, während die anderen Oktonauten über Funk mit ihm Kontakt halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell Drehbuch: Billy Aronson, Cydne Clark, Steve Clark, Sam Dransfield, Rich Fogel, Jimmy Hibbert, Adam Idelson, Ra Musik: Darren Hendley

