RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Quincy Welt ohne Wörter USA 1983 Merken In einer Fabrik für Flugzeugfahrwerke wird der Arbeiter Timothy Hurley durch eine Explosion getötet und großer Sachschaden angerichtet. Arnold Chatham erhält von der Staatsanwaltschaft den Auftrag, den Fall zu untersuchen. Der erfahrene Mann stellt fest, dass der Verunglückte die Explosion selbst verschuldete, weil er in einem mit Gasen gefüllten Raum schweißen wollte. Allerdings konnte der Arbeiter die Warnhinweise nicht lesen: Er war Analphabet. Chatham ist misstrauisch. Er vermutet mehr als einen Unglücksfall hinter der Explosion. Asten gefällt der skeptische Scharfsinn des Untersuchungsbeamten, und er schlägt ihn für den Posten des Ermittlungschefs vor. Aber Chatham hat ein Problem, das er seit langem erfolgreich vertuscht: Das Kind osteuropäischer Einwanderer hat nie lesen gelernt. Mit Hilfe des Gerichtsmediziners Dr. Quincy gelingt es Chatham zu beweisen, dass die Explosion in der Fabrik ein von langer Hand eingefädeltes Verbrechen war, mit dem die Versicherung betrogen werden sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Gerald S. O'Loughlin (Arnold Chatham) Rosemary Murphy (Harriet) Val Bisoglio (Danny Tovo) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Sam Egan, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Glen A. Larson

