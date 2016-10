Der getötete Harvey Dent wird als Held von Gotham gefeiert, da Batman dessen Verbrechen als Two-Face auf sich genommen hat. Von der Polizei fortan gejagt, bleibt er spurlos verschwunden. Der Privatmann Bruce Wayne lebt zurückgezogen. Das ändert sich, als die mysteriöse Selina Kyle als Catwoman bei ihm einbricht und Waynes Fingerabdrücke stiehlt. Der ohnehin fragile Frieden der Metropole wird kurz darauf endgültig gestört, als der nihilistische Söldner und Terrorist Bane in die Stadt einfällt und diese schon bald kontrolliert. Die Polizei ist machtlos, in Gotham herrscht Anarchie. Und so bleibt Bruce Wayne keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegen stellen. In Google-Kalender eintragen