VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 4: Marcus, Heilbronner Land / Aperitif: Wilde Beeren küssen Eis / Vorspeise: Maronen-Creme-Suppe mit gebratenen Garnelen / Hauptspeise: "Heilbronner Leibgericht" Medaillons vom Schweinefilet mit einer Sahne-Pilzsoße, dazu Spätzle, Maultaschen und Bubaspitzle / Nachspeise: Schoko-Bananen-Torte und schwäbischer Nusszopf an einem Fruchtspiegel D 2016 Hier wird richtig aufgetischt - und das sehr erfolgreich seit bereits zehn Jahren! "Das perfekte Dinner", das sind fünf Hobbyköche aus einer Stadt, fünf Abende voller Köstlichkeiten und am Ende ein glücklicher Sieger nach Punkten. Im Kampf um den Titel des perfekten Gastgebers treffen jede Woche fünf Teilnehmer aufeinander, die sich nicht kennen und doch alle eine gemeinsame Leidenschaft haben: Kochen! Das Konzept: An seinem Dinner-Abend lädt der jeweilige Hobbykoch seine Konkurrenten zu sich nach Hause ein und serviert ihnen dort ein Dreigänge-Menü seiner Wahl, das er selbst zubereiten muss. Der gesamte Abend wird dabei von seinen Mitstreitern kritisch unter die Lupe genommen. Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste je maximal zehn Punkte für den Abend. Wer "das perfekte Dinner" gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche, wenn jeder einmal Gastgeber war. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro.