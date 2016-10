SWR 00:15 bis 01:45 Drama Ende der Schonzeit D, ISR 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein abgelegener Bauernhof im Schwarzwald 1942. Emma und Fritz sind seit zehn Jahren verheiratet. Die wortkarge, aber gut eingespielte Ehe überschattet der bisher unerfüllte Wunsch nach einem Stammhalter für den Hof. Eines Abends entdeckt der raubeinige Fritz beim Wildern den Juden Albert im Unterholz und bietet ihm kurzerhand ein Nachtlager in der Scheune an. Gegen Emmas Willen schlägt Fritz dem Juden vor, ihm auf dem Hof Unterschlupf zu gewähren. Im Gegenzug soll Albert dem Bauernehepaar bei der harten Arbeit unter die Arme greifen. Fritz findet zunehmend Gefallen an dem Flüchtling, dem er, anders als Emma, vorurteilsfrei begegnet. Die sich langsam entwickelnde Männerfreundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als Fritz den jungen Mann um einen besonderen Gefallen bittet. Albert soll an seiner Stelle mit Emma ein Kind zeugen. Unter zunehmenden Druck stimmt Albert schließlich zu, Emma wird die Wahl gar nicht erst gelassen. Aus dem technischen Begattungsvorgang entwickeln sich ungeahnte Gefühle: Emma entdeckt zum ersten Mal in ihrem Leben die Leidenschaft, Fritz die Eifersucht und Albert die Willkür. Als sich die Schwangerschaft nicht sofort einstellt, wird das Arrangement zur Zerreißprobe für alle Beteiligten. Das Regiedebüt "Ende der Schonzeit" von Franziska Schlotterer steht in der Tradition des kritischen Heimatfilms. Der Titel spielt vordergründig auf die Wilderei an, bei der Fritz nachts im Wald zum ersten Mal Albert begegnet. Er lässt aber viele Auslegungen offen. Geschont wird niemand in dem emotionalen Abgrund dieser Menage à trois. Liebe, Hass und Verrat liegen eng beieinander und haben fatale Folgen im nationalsozialistischen Terrorstaat. Ein wahres Kunsterlebnis, wie drei großartige Schauspieler die Tiefen dieses Abgrunds ausloten und den Zuschauer von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Hobmeier (Emma) Hans-Jochen Wagner (Fritz) Christian Friedel (Albert) Thomas Loibl (Walter) Rami Heuberger (Avi) Max Mauff (Bruno) Mike Maas (Ernst) Originaltitel: Ende der Schonzeit Regie: Franziska Schlotterer Drehbuch: Franziska Schlotterer, Gwendolyn Bellmann Kamera: Bernd Fischer Musik: Ari Benjamin Meyers Altersempfehlung: ab 12