SWR 21:00 bis 21:45 Magazin Heimatglühen "Frischer Wind für alte Reben" / "Heimat-Tattoos" / "Bonbonmacher zwischen Hard Rock und Zuckerguss" / "Herz-Hocker" D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Heimat entdecken ist das Motto des neuen Magazins "Heimatglühen" im SWR Fernsehen. Am 13. Oktober um 21:00 Uhr startet die dreiteilige, jeweils 45-minütige Sendereihe und präsentiert Menschen, Geschichten und Orte im Südwesten, die Tradition und modernen Stil auf besondere Art verbinden. Die neue Heimatliebe boomt in vielen Bereichen des Lebens: Traditionsstile mischen sich mit modernem Design, Heimatklang trifft Rap-Musik, Trachtenmode trifft Fashion. Genuss geht neue Wege. Hier treffen Alt und Neu, Tradition und Moderne aufeinander und Heimatliebe verbindet dabei Generationen. Diesem Phänomen ist "Heimatglühen" auf der Spur. Moderator der Sendung ist Maximilian Peter. Ein neues Fernsehgesicht, das bisher nur im Radio als Moderator zu hören war. Der begeisterte Hockeyspieler und Trainer wurde 1983 in Heidelberg geboren und studierte dort auch Germanistik und Musikwissenschaften. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: "Heimat ist da wo das Herz ist. Jeder hat seine eigene Heimat, jeder liebt seine Heimat und ich will den Zuschauern gerne das Gefühl geben was Heimat bedeutet, was Heimat ist- und das machen wir jetzt hier." Themen der Sendung sind unter anderem: - "Frischer Wind für alte Reben" - Juliane Eller ist eine der jüngsten Winzerinnen Deutschlands und Chefin im Familienbetrieb - und damit von den eigenen Eltern. Die junge Frau aus Alsheim in Rheinhessen hat das Weingut komplett umgekrempelt. Jetzt sind Maschinen beim Anbau tabu und der Weinanbau nicht mehr konventionell sondern ökologisch. - "Heimat-Tattoos". Die Kuckucksuhr, der Bollenhut, das Hirschgeweih oder die Schwarzwälder Kirschtorte: Heimat geht unter die Haut im Tattoo-Studio "Nadelwald" von Tina Necker in Freiburg. - Thomas Krämer - "Bonbonmacher zwischen Hard Rock und Zuckerguss". Der 50-Jährige Rockmusikfan hat in Kaiserslautern die erste und einzige Bonbon-Manufaktur der Stadt eröffnet. - Bei Möbeldesigner Florian Bürkle aus Stuttgart bekommen ausrangierte und kaputte Skateboards als "Herz-Hocker" ein zweites Leben. Die Sitzgelegenheit auf drei Beinen - ein Upcycling-Produkt und Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. - Beim jüngsten Brotsommelier Deutschlands, Jörg Schmid aus Gomaringen begibt sich Moderator Max Peter auf einen kulturhistorischen Ausflug rund um die Brezel. - Die Landschaft rund um den Bodensee setzt Christian Möhrle in Zeitrafferaufnahmen atemberaubend in Szene. Mit seinen beeindruckenden Filmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln bei unterschiedlichen Tageszeiten und Wetterlagen schafft Christian Möhrle aus über fünfzigtausend Einzelaufnahmen gewaltige Bilderwelten. Heimatglühen - Geschichten von Machern und Heimatliebenden, von Trends und Traditionen aus dem Drei-Länder-Kosmos Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Peter Originaltitel: Heimatglühen